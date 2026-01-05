ОФИЦИАЛЬНО. 49-летний украинский тренер возглавил иностранный клуб

В воскресенье, 4 января, азербайджанский футбольный клуб «Араз-Нахичевань» объявил о назначении на должность главного тренера 49-летнего специалиста из Украины Андрея Демченко.

Соглашение с украинским специалистом заключено на пять месяцев с возможностью продления еще на один год.

Демченко, начавший свою деятельность в 2011 году, тренировал клубы «Имекс», «Металлург» (Запорожье), «Верес», «Львов», «Металлист 1925», «Буковина».

Возглавлял команду из Узбекистана «Обод», а также «Дилу», «Динамо» (Батуми) и «Женис» в разные годы. Украинский специалист прибудет в Баку в ближайшее время. Дополнительная информация о помощниках тренера из Украины будет предоставлена ​​позже.

«Араз-Нахичевань» возобновит тренировки 5 января. Зимние каникулы команда проведет в Баку. В ходе подготовки планируется провести три контрольных игры.

Новая команда Демченко занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 баллов. Ранее в чемпионат Азербайджана перебрался еще один известный украинский тренер Юрий Вернидуб, возглавивший «Нефтчи» Баку (седьмая позиция в элитном дивизионе).