Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА
Румынская футбольная федерация направила запрос в ФИФА из-за ситуации с Бленуце
Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна, однако ждет разрешения от ФИФА.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист играл за две команды («Динамо» и «Крайова»), поэтому не имеет права выступать в составе третьего клуба. В услугах румынского игрока заинтересовано «Динамо» из Бухареста, которое надеется получить исключение от ФИФА и подписать игрока.
«Крайова» была исключена из соревнований Федерацией футбола Румынии и все ее результаты были аннулированы, поэтому адвокаты Бленуце пытаются добиться, чтобы выступление нападающего за команду было признано недействительным.
Румынская футбольная федерация направила запрос в ФИФА и ждет ответа в ближайшие дни. Дело Бленуце было передано в Комиссию по статусу игроков для срочного рассмотрения, чтобы Бленуце имел возможность покинуть Украину и присоединится к клубу из Бухареста.
