Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 07:44 |
431
0

Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА

Румынская футбольная федерация направила запрос в ФИФА из-за ситуации с Бленуце

05 января 2026, 07:44 |
431
0
Форвард Динамо может покинуть чемпионат Украины, но ждет разрешения ФИФА
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна, однако ждет разрешения от ФИФА.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист играл за две команды («Динамо» и «Крайова»), поэтому не имеет права выступать в составе третьего клуба. В услугах румынского игрока заинтересовано «Динамо» из Бухареста, которое надеется получить исключение от ФИФА и подписать игрока.

«Крайова» была исключена из соревнований Федерацией футбола Румынии и все ее результаты были аннулированы, поэтому адвокаты Бленуце пытаются добиться, чтобы выступление нападающего за команду было признано недействительным.

Румынская футбольная федерация направила запрос в ФИФА и ждет ответа в ближайшие дни. Дело Бленуце было передано в Комиссию по статусу игроков для срочного рассмотрения, чтобы Бленуце имел возможность покинуть Украину и присоединится к клубу из Бухареста.

По теме:
Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Атлетико Минейро навяжет борьбу Коринтиансу за трансфер легионера Шахтера
Динамо Киев Владислав Бленуце чемпионат Румынии по футболу Динамо Бухарест ФИФА трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Футбол | 05 января 2026, 05:25 0
Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании
Хаби Алонсо высказался об участии Мбаппе в матче за Суперкубок Испании

Сыграет ли травмированный француз против Атлетико?

ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Футбол | 04.01.2026, 22:38
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 6
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем