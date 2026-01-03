Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 12:44 |
1045
0

Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо

В услугах 23-летнего Владислава Бленуце заинтересовано «Динамо» из Бухареста

03 января 2026, 12:44 |
1045
0
Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» и сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Fanatik.ro.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано «Динамо» из Бухареста, которое планирует арендовать игрока. На данный момент руководство румынского клуба ведет прямые переговоры с президентом «бело-синих» Игорем Суркисом.

Однако главным препятствием является срок аренды. Киевское «Динамо» готово отпустить легионера на шесть месяцев, в то время как румынский клуб хочет, чтобы Бленуце перешел в Бухарест на год с возможностью выкупа.

«На данный момент окончательное соглашение не достигнуто, но переговоры продолжаются. Они ведутся на самом высоком уровне и возвращение Владислава в Румынию стало реальным сценарием», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

По теме:
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ
Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба
Динамо Киев Динамо Бухарест Владислав Бленуце трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Суркис чемпионат Румынии по футболу
Николай Тытюк Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02 января 2026, 15:37 1
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!

Уже в пятницу Милан сыграет против Кальяри, тур закроют Интер и Болонья

ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Бокс | 03 января 2026, 07:10 4
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг

Фьюри может готовить возвращение в ринг

Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Футбол | 03.01.2026, 12:13
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем