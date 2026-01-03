Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо

Форвард киевского «Динамо» и сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце может покинуть чемпионат Украины во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Fanatik.ro.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано «Динамо» из Бухареста, которое планирует арендовать игрока. На данный момент руководство румынского клуба ведет прямые переговоры с президентом «бело-синих» Игорем Суркисом.

Однако главным препятствием является срок аренды. Киевское «Динамо» готово отпустить легионера на шесть месяцев, в то время как румынский клуб хочет, чтобы Бленуце перешел в Бухарест на год с возможностью выкупа.

«На данный момент окончательное соглашение не достигнуто, но переговоры продолжаются. Они ведутся на самом высоком уровне и возвращение Владислава в Румынию стало реальным сценарием», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.