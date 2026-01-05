Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом

Турецкий «Фенербахче» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Mekteb-i Gala.

По информации источника, «канарки» полностью согласовали трансфер 28-летнего футболиста с «волками», но окончательное решение о переходе должен принять сам игрок.

При этом отмечается, что Довбик не спешит соглашаться на предложение, так как ждет варианты из АПЛ.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в «Ювентус».