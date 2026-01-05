Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
05 января 2026, 00:31 | Обновлено 05 января 2026, 00:32
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом

Фенербахче достиг договоренности по переходу украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий «Фенербахче» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Mekteb-i Gala.

По информации источника, «канарки» полностью согласовали трансфер 28-летнего футболиста с «волками», но окончательное решение о переходе должен принять сам игрок.

При этом отмечается, что Довбик не спешит соглашаться на предложение, так как ждет варианты из АПЛ.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в «Ювентус».

Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
