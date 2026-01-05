Во Франции оценили игру Забарного за ПСЖ: «Игрок за 63 миллиона евро...»

Французская пресса опубликовала материал об игре защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче 17-го тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ одолел «Париж» со счетом 2:1.

«Илья вновь продемонстрировал свои недостатки. Он допустил ошибку, которая привела к назначению пенальти, играл нестабильно и испытывал трудности в центре поля, поэтому украинскому защитнику необходимо быстро реагировать, чтобы не потерять место в составе ПСЖ.

Выступая рядом с Виллианом Пачо, украинец должен был олицетворять стабильность и хладнокровие в команде, которая в основном доминировала во владении мячом, но иногда была уязвима для быстрых контратак новичка лиги.

Однако с первых минут Забарный демонстрировал проблемы с позиционированием и чтением игры, несколько раз теряя мяч в опасных зонах. Несмотря на явный территориальный контроль ПСЖ, его возвращение в стартовый состав не смогло укрепить центр обороны, и его влияние осталось ограниченным.

Забарный способен на уверенные отрезки, чистые выносы мяча и уверенные вмешательства, но также демонстрирует тревожную нестабильность, слишком часто попадая в ловушку в ключевые моменты.

Переломным моментом матча стал пенальти, назначенный в пользу «Парижа», который реализовал Геббельс, сравняв счет – 1:1. Хотя решение арбитра можно считать суровым, украинский защитник явно допустил ошибку, столкнувшись с Алимани Гори, оставив его без опеки и неправильно оценив ситуацию в штрафной площади.

Этот эпизод подчеркнул недостатки, которые наблюдались с момента его перехода из Англии за 63 миллиона евро: игрок с неоспоримым потенциалом, но все еще неуверенный в управлении в периоды давления и периоды слабости», – считают во Франции.