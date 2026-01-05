Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Контракт бразильского вингера Витиньо с украинской командой истекает в июне 2026 года
Бразильский журналист Паулинью Сильвестре сообщил о заинтересованности трех клубов в трансфере вингера киевского «Динамо» Витиньо, который в нынешнем сезоне играет на правах аренды за «Интернасьональ».
Ожидается, что легионер покинет «бело-синюю» команду бесплатно после истечения срока контракта с «Динамо».
«Сильная конкуренция за Витиньо! «Сантос», «Баия» и «Интернасьональ» соревнуются за трансфер игрока, поскольку он не входит в планы киевского «Динамо». Бразилец может подписать предварительный контракт с любой командой.
«Интер» имеет арендный контракт с Витиньо до середины сезона и оптимистично настроен по заключению постоянного соглашения с вингером.
«Сантос» пытается подписать предварительный контракт, а затем добиться его ухода из «Интера». Наконец «Баия» рассматривает возможность сделать официальное предложение в ближайшие дни», – сообщил инсайдер.
В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт бразильца с «Динамо» истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.
Concorrência forte por Vitinho! Santos, Bahia e internacional, brigam pelo aceite do jogador, que não faz parte dos planos do Dínamo de Kiev. O atleta já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe.— Paulinho Silvestre (@peixeletrico_) January 4, 2026
O Inter tem contrato de empréstimo com Vitinho até o meio da temporada e está… pic.twitter.com/S5SpRS6Dhl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник вышел в стартовом составе в матче против «Парижа», но был заменен во втором тайме
Боксер – о бое с Брюстером