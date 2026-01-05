Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно

Контракт бразильского вингера Витиньо с украинской командой истекает в июне 2026 года

Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский журналист Паулинью Сильвестре сообщил о заинтересованности трех клубов в трансфере вингера киевского «Динамо» Витиньо, который в нынешнем сезоне играет на правах аренды за «Интернасьональ».

Ожидается, что легионер покинет «бело-синюю» команду бесплатно после истечения срока контракта с «Динамо».

«Сильная конкуренция за Витиньо! «Сантос», «Баия» и «Интернасьональ» соревнуются за трансфер игрока, поскольку он не входит в планы киевского «Динамо». Бразилец может подписать предварительный контракт с любой командой.

«Интер» имеет арендный контракт с Витиньо до середины сезона и оптимистично настроен по заключению постоянного соглашения с вингером.

«Сантос» пытается подписать предварительный контракт, а затем добиться его ухода из «Интера». Наконец «Баия» рассматривает возможность сделать официальное предложение в ближайшие дни», – сообщил инсайдер.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт бразильца с «Динамо» истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

Динамо Киев Витиньо (Динамо) Интернасьонал Баия Сантос трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
