  4. Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
WTA
04 января 2026, 18:05 |
185
0

Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/32 финала состоится 5 января и начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву

Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Коллаж Sport.ua

5 января, в первом круге турнира в Брисбене сыграют Даяна Ястремская (WTA 27) – Талия Гибсон (WTA 122).

Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка хорошо известна фанатам тенниса. Когда у нее идет игра, то за ней интересно наблюдать. В прошлом сезоне Ястремская не брала титулы, но играла в финалах Линца и Ноттингема. Неудачной получилась концовка сезона, 6 поражений в 7 играх, здесь можно списать на не лучшее физическое состояние, ведь дважды теннисистка снималась с матчей.

Украинка в прошлом году даже поднялась в рейтинге на шесть позиций, так что в целом, отыграла неплохо. Ястремская любит и умеет играть первым номером, главное быстро набрать форму перед австралийским мейджором.

Талия Гибсон

Австралийскую спортсменку мало знают, она не входит в первую сотню мира. Стоит отметить и тот факт, что Гибсон не так часто играет на турнирах WTA, а если это случается, она быстро вылетает. В прошлом сезоне теннисистка смогла выиграть три турнира, все серии ITF, что позволило подняться на 26 позиций.

Австралийка предпочитает играть на харде и практически не выступает на грунте. Гибсон пока можно записать в число перспективных, все-таки ей 21 год. Пришло время играть на серьезных турнирах, против сильных соперниц, где уровень сопротивления будет на порядок выше. Первые турниры года она сыграет в своей стране, чем надо пользоваться и показывать свою лучшую игру.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, что не удивительно, ведь австралийка не так часто играет на турнирах такого уровня. Украинка справедливо считается фаворитом, но непонятно, кто в какой форме сейчас находится.

Ястремская постарается играть в своем агрессивном стиле, многое будет зависеть от того, как часто она будет ошибаться. Гибсон играет дома, но я думаю, что украинка покажет свой класс. Ставлю на ее победу с форой -4,5 гейма за 1.88.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
05.01.2026 -
10:00
Талия Гибсон
Даяна Ястремская Талия Гибсон WTA Брисбен прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
