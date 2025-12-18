Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия неудач Селтика: клуб переживает худший период с 1978 года
Шотландия
18 декабря 2025, 05:17 |
66
0

Серия неудач Селтика: клуб переживает худший период с 1978 года

Клуб из Глазго потерпел четыре поражения подряд

18 декабря 2025, 05:17 |
66
0
Серия неудач Селтика: клуб переживает худший период с 1978 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Селтик» проиграл «Данди Юнайтед» со счетом 1:2 в выездном матче 11-го тура чемпионата Шотландии.

Клуб из Глазго потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах впервые с января 1978 года.

Все четыре проигрыша произошли после назначения Вильфрида Нанси главным тренером команды.

Ранее «Селтик» уступил «Хартсу» (1:2) в чемпионате, «Роме» (0:3) в Лиге Европы и «Сент-Миррену» (1:2) в Кубке шотландской лиги.

На данный момент «Селтик» занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 32 очка в 16 матчах.

По теме:
Ждали 8 лет. Клуб с долгой историей завоевал долгожданный трофей
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
ГАСПЕРИНИ: «Еврокубки – это другой тип футбола»
Селтик чемпионат Шотландии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17 декабря 2025, 08:23 13
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги

Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Футбол | 17.12.2025, 21:58
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Футбол | 18.12.2025, 05:02
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Эксперт: «Этот футболист – очередная ошибка киевского Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем