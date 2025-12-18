Серия неудач Селтика: клуб переживает худший период с 1978 года
Клуб из Глазго потерпел четыре поражения подряд
«Селтик» проиграл «Данди Юнайтед» со счетом 1:2 в выездном матче 11-го тура чемпионата Шотландии.
Клуб из Глазго потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах впервые с января 1978 года.
Все четыре проигрыша произошли после назначения Вильфрида Нанси главным тренером команды.
Ранее «Селтик» уступил «Хартсу» (1:2) в чемпионате, «Роме» (0:3) в Лиге Европы и «Сент-Миррену» (1:2) в Кубке шотландской лиги.
На данный момент «Селтик» занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 32 очка в 16 матчах.
Celtic have lost four games in a row in all competitions for the first time since January 1978 after a 2-1 defeat against Dundee United.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 17, 2025
Goals from Krisztian Keresztes and Zac Sapsford saw the hosts come from behind to record their first win since 2014 against the Glasgow side.… pic.twitter.com/IoMjPbMTbT
