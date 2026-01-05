Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча
Шотландия
05 января 2026, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча

Вильфрид Нанси покинул «Селтик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильфрид Нанси

Французский специалист Вильфрид Нанси покинул пост тренера шотландского «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

48-летний коуч возглавил команду 4 декабря 2025 года. подписав соглашение сроком на два года. За восемь игр под его управлением «Селтик» добыл всего две победы, остальные матчи завершились поражениями, в том числе недавнее дерби с «Рейнджерс».

За свою историю «Селтик» 55 раз становился чемпионом Шотландии и еще сумел завоевать одну Лигу чемпионов. Сейчас же команда идет второй в чемпионате, на шесть очков отставая от «Хартса», идущего первым.

Селтик чемпионат Шотландии по футболу отставка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 2
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Нарешті.
Victor673256ua
Щось дуже рясно тренерські голови полетіли)
