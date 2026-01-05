ОФИЦИАЛЬНО. 55 чемпионств, 1 Лига чемпионов. Именитый клуб уволил коуча

Французский специалист Вильфрид Нанси покинул пост тренера шотландского «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

48-летний коуч возглавил команду 4 декабря 2025 года. подписав соглашение сроком на два года. За восемь игр под его управлением «Селтик» добыл всего две победы, остальные матчи завершились поражениями, в том числе недавнее дерби с «Рейнджерс».

За свою историю «Селтик» 55 раз становился чемпионом Шотландии и еще сумел завоевать одну Лигу чемпионов. Сейчас же команда идет второй в чемпионате, на шесть очков отставая от «Хартса», идущего первым.