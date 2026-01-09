Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский голкипер: «После Шахтера пришлось ехать в Португалию»
Украина. Премьер лига
Евгений Кучеренко 5 января подписал контракт с «Панетоликосом» из чемпионата Греции

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Евгений Кучеренко, который подписал контракт с греческим «Панетоликосом», рассказал о своей карьере и почему так часто приходилось покидать чемпионат Украины:

– Вы – воспитанник «Шахтера», но ваш профессиональный путь уже охватил несколько стран. В какой момент вы поняли, что карьера будет складываться не по классическому украинскому сценарию?

– На самом деле достаточно трудно понять, в какой момент, ведь после «Шахтера» пришлось ехать в Португалию, в «Лейрию». После полугода пребывания там я вернулся в Украину – в «Колос», где пробыл больше года.

Мне сказали, что нужно играть и уходить в аренду, так я и оказался в аренде – Первая лига. Уже после Первой лиги появилась возможность уехать за границу. Первым оказался Казахстан – «Аксу», затем Грузия – «Дила».

Через некоторое время получил предложение из Украины от команды ЛНЗ и не думая согласился и вернулся в украинский чемпионат. Там довольно хорошо себя показал.

Однако всегда говорил своему агенту Андрею Кириченко, что хочу попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона получил звонок от него относительно «Данди Юнайтед» и быстро принимал решение.

Наверное, именно с этого момента понял, что карьера явно не складывается по классическому украинскому сценарию, – признался Кучеренко.

В нынешнем сезоне Евгений провел 17 матчей за шотландский «Данди Юнайтед», в которых пропустил 24 гола и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. С 5 января присоединился к греческому «Панетоликосу».

Николай Тытюк Источник: Футбол 24
