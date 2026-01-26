Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заграничный клуб сделал запрос по Шабанову. В Металлисте 1925 дали ответ
Украина. Премьер лига
Заграничный клуб сделал запрос по Шабанову. В Металлисте 1925 дали ответ

Украинский защитник попал на радары «Касымпашы»

Украинский защитник «Металлиста 1925» Артем Шабанов мог продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги получил запрос на трансфер центрбека от «Касымпаши». В Турции были готовы заплатить 500 тысяч евро за украинца, но «Металлист 1925» отказался продавать игрока.

В текущем сезоне Артем Шабанов провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Младен Бартулович анонсировал трансферы в «Металлисте 1925».

Артем Шабанов Касымпаша чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Комментарии 1
