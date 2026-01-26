Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 января 2026, 17:37 | Обновлено 26 января 2026, 17:38
Клуб АПЛ собирается арендовать украинского легионера

Арсений Батагов может продолжить карьеру в «Борнмут»

Клуб АПЛ собирается арендовать украинского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспор» Арсений Батагов может продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает Gunebakis.

По информации источника, изначально клуба АПЛ предложил за 23-летнего футболиста 15 миллионов евро, но теперь увеличил предложение – четыре миллиона евро за аренду и обязательный выкуп игрока за 24 миллиона евро.

В «Борнмуте» Арсения Батагова рассматривают как замену Маркосу Сенеси, которого хотят продать в «Ювентус».

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Батагов согласился перейти в «Борнмут».

