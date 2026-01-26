ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился защитником из дортмундской Боруссии

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о возвращении аргентинского центрального защитника Аарона Ансельмино в состав лондонского «Челси».

Отмечается, что «синие» досрочно прервали аренду 20-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Аарон Ансельмино провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился о контракте с защитником «Ренна» Жереми Жаке.