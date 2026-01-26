Англия26 января 2026, 18:57 |
590
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси усилился защитником из дортмундской Боруссии
Лондонцы вернули из аренды Аарона Ансельмино
26 января 2026, 18:57 |
590
0
Дортмундская «Боруссия» официально объявила о возвращении аргентинского центрального защитника Аарона Ансельмино в состав лондонского «Челси».
Отмечается, что «синие» досрочно прервали аренду 20-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Аарон Ансельмино провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился о контракте с защитником «Ренна» Жереми Жаке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2026, 07:32 0
Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше
Футбол | 26 января 2026, 19:43 0
Слюбик – о просмотре в «Динамо»
Футбол | 26.01.2026, 07:44
Футбол | 26.01.2026, 00:47
Футбол | 26.01.2026, 19:04
Комментарии 0
Популярные новости
26.01.2026, 07:02 4
24.01.2026, 19:20 100
25.01.2026, 18:01 5
26.01.2026, 08:55 2
25.01.2026, 11:56 33
25.01.2026, 16:01 8
25.01.2026, 13:05 2
25.01.2026, 21:55