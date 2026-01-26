Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул

Ливерпуль набрал всего 36 очков в сезоне АПЛ 2025/26 после 23 сыгранных туров, что является одним из худших результатов в истории лиги среди команд, защищавших свой титул чемпиона.

36 очков «красных» – это 30-й результат из 34 в истории Премьер-лиги.

Хуже Ливерпуля после 23 туров в постчемпионском сезоне были лишь 4 команды: Блэкберн Роверс (35 очков в сезоне 1995/96), Челси (28 очков в сезоне 2015/16), Лидс Юнайтед (28 очков в сезоне 1992/93) и 2016/17) и Лестер Сити (21 очко в сезоне 2016/17).

Для сравнения приведем три лучших результата: Челси (62 очка в сезоне 2005/06), Манчестер Сити (57 очков в сезоне 2021/22) и Манчестер Юнайтед (57 очков в сезоне 1993/94).

Количество очков, набранных чемпионами АПЛ в следующем сезоне после 23 туров