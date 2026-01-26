Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул
По количеству набранных очков «красные» идут на 30 месте среди 34 победителей Премьер-лиги
Ливерпуль набрал всего 36 очков в сезоне АПЛ 2025/26 после 23 сыгранных туров, что является одним из худших результатов в истории лиги среди команд, защищавших свой титул чемпиона.
36 очков «красных» – это 30-й результат из 34 в истории Премьер-лиги.
Хуже Ливерпуля после 23 туров в постчемпионском сезоне были лишь 4 команды: Блэкберн Роверс (35 очков в сезоне 1995/96), Челси (28 очков в сезоне 2015/16), Лидс Юнайтед (28 очков в сезоне 1992/93) и 2016/17) и Лестер Сити (21 очко в сезоне 2016/17).
Для сравнения приведем три лучших результата: Челси (62 очка в сезоне 2005/06), Манчестер Сити (57 очков в сезоне 2021/22) и Манчестер Юнайтед (57 очков в сезоне 1993/94).
Количество очков, набранных чемпионами АПЛ в следующем сезоне после 23 туров
- 62 – Челси (2005/06)
- 57 – Манчестер Сити (2021/22)
- 57 – Манчестер Юнайтед (1993/94)
- 56 – Манчестер Сити (2018/19)
- 54 – Манчестер Юнайтед (2011/12)
- 54 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
- 53 – Манчестер Юнайтед (2000/01)
- 53 – Манчестер Юнайтед (2008/09)
- 53 – Манчестер Юнайтед (1999/00)
- 53 – Манчестер Юнайтед (2003/04)
- ...
- 41 – Челси (2010/11)
- 41 – Манчестер Сити (2024/25)
- 40 – Ливерпуль (2020/21)
- 40 – Манчестер Юнайтед (2013/14)
- 36 – Ливерпуль (2025/26)
- 35 – Блэкберн Роверс (1995/96)
- 28 – Челси (2015/16)
- 28 – Лидс Юнайтед (1992/93)
- 21 – Лестер Сити (2016/17)
