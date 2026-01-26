Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул
Англия
26 января 2026, 19:28 | Обновлено 26 января 2026, 19:29
Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул

По количеству набранных очков «красные» идут на 30 месте среди 34 победителей Премьер-лиги

Ливерпуль проводит один из худших сезонов среди команд, защищавших титул
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль набрал всего 36 очков в сезоне АПЛ 2025/26 после 23 сыгранных туров, что является одним из худших результатов в истории лиги среди команд, защищавших свой титул чемпиона.

36 очков «красных» – это 30-й результат из 34 в истории Премьер-лиги.

Хуже Ливерпуля после 23 туров в постчемпионском сезоне были лишь 4 команды: Блэкберн Роверс (35 очков в сезоне 1995/96), Челси (28 очков в сезоне 2015/16), Лидс Юнайтед (28 очков в сезоне 1992/93) и 2016/17) и Лестер Сити (21 очко в сезоне 2016/17).

Для сравнения приведем три лучших результата: Челси (62 очка в сезоне 2005/06), Манчестер Сити (57 очков в сезоне 2021/22) и Манчестер Юнайтед (57 очков в сезоне 1993/94).

Количество очков, набранных чемпионами АПЛ в следующем сезоне после 23 туров

  • 62 – Челси (2005/06)
  • 57 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 57 – Манчестер Юнайтед (1993/94)
  • 56 – Манчестер Сити (2018/19)
  • 54 – Манчестер Юнайтед (2011/12)
  • 54 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 53 – Манчестер Юнайтед (2000/01)
  • 53 – Манчестер Юнайтед (2008/09)
  • 53 – Манчестер Юнайтед (1999/00)
  • 53 – Манчестер Юнайтед (2003/04)
  • ...
  • 41 – Челси (2010/11)
  • 41 – Манчестер Сити (2024/25)
  • 40 – Ливерпуль (2020/21)
  • 40 – Манчестер Юнайтед (2013/14)
  • 36 – Ливерпуль (2025/26)
  • 35 – Блэкберн Роверс (1995/96)
  • 28 – Челси (2015/16)
  • 28 – Лидс Юнайтед (1992/93)
  • 21 – Лестер Сити (2016/17)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Блэкберн Лидс Лестер
