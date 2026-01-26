Украинский футболист, который покинул Украину, отказался говорить о Динамо
Слюбик – о просмотре в «Динамо»
Новоиспеченный защитник чешского «Пардубице» Богдан Слюбик ответил на вопрос о просмотре в киевском «Динамо».
– По слухам, у тебя был просмотр в «Динамо». Это, несомненно, дало тебе возможность прикоснуться к среде клуба, который постоянно живет еврокубками. Какие профессиональные выводы ты сделал из этого опыта?
– Думаю, этот вопрос лучше адресовать футбольным экспертам – они, кажется, знают о моей жизни больше, чем я сам. Надеюсь, на этом эту тему закроют и не будут придумывать разные истории.
Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.
