Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 19:43 |
Украинский футболист, который покинул Украину, отказался говорить о Динамо

Слюбик – о просмотре в «Динамо»

Украинский футболист, который покинул Украину, отказался говорить о Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Слюбик

Новоиспеченный защитник чешского «Пардубице» Богдан Слюбик ответил на вопрос о просмотре в киевском «Динамо».

– По слухам, у тебя был просмотр в «Динамо». Это, несомненно, дало тебе возможность прикоснуться к среде клуба, который постоянно живет еврокубками. Какие профессиональные выводы ты сделал из этого опыта?

– Думаю, этот вопрос лучше адресовать футбольным экспертам – они, кажется, знают о моей жизни больше, чем я сам. Надеюсь, на этом эту тему закроют и не будут придумывать разные истории.

Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.

Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Чехии по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Рух Львов Богдан Слюбик Пардубице
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
