Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Хетафе
Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Хетафе». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.
Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 16 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках.
Стартовые составы на матч Жирона – Хетафе:
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaGetafe pic.twitter.com/Vk7ySu3MIq— Girona FC (@GironaFC) January 26, 2026
⚔️ Con todo, equipo 💯#GetaOnce | #GironaGetafe pic.twitter.com/du1Ji17ppv— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 26, 2026
