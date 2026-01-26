Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Хетафе

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Хетафе». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 16 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках.

Стартовые составы на матч Жирона – Хетафе: