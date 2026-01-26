Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 января 2026, 20:51 | Обновлено 26 января 2026, 20:59
Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Хетафе

Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Хетафе». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных.

Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 16 матчей в составе «Жироны», 5 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 8 голами и 1 ассистом в 19 поединках.

Стартовые составы на матч Жирона – Хетафе:

Жирона – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
Ванат станет третьим украинцем с 20+ матчами за Жирону во всех турнирах
Барса договорилась о контракте с хавбеком сборной Испании. Он стоит €70 млн
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Хетафе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
