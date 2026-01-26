Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
26.01.2026 22:00 - : -
Лидс
Англия
26 января 2026, 03:32
4
0

Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 22:00 матч чемпионата Англии

26 января 2026, 03:32
4
0
Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Лидс».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Эвертон – Лидс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Лидс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
