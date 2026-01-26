Англия26 января 2026, 03:32 |
4
0
Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 22:00 матч чемпионата Англии
26 января 2026, 03:32 |
4
0
В понедельник, 26 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Лидс».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Эвертон – ЛидсСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2026, 01:26 0
Кристина Яремчук впечатлила подписчиков чувственной фотосессией
Другие виды | 25 января 2026, 11:56 33
Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд
Футбол | 25.01.2026, 18:37
Футбол | 25.01.2026, 11:08
Теннис | 25.01.2026, 11:01
Комментарии 0
Популярные новости
24.01.2026, 09:06 3
25.01.2026, 18:01 5
25.01.2026, 18:49 17
24.01.2026, 21:54 2
24.01.2026, 13:33
24.01.2026, 06:22 2
24.01.2026, 19:20 97
24.01.2026, 13:06 13