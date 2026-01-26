Матвей КОРОБОВ: «Рад, что получил возможность сыграть за Динамо»

Защитник «Динамо» Максим Коробов прокомментировал второй контрольный матч команды на зимнем сборе в Турции против представителя Косова – команды «Малишево», в котором «бело-синие» победили с крупным счетом 8:1:

– Конечно, ощущения хорошие. Команда проводит тренировочный сбор, готовится, стараемся наигрывать те компоненты, которые нам предлагает главный тренер – я с ним очень хорошо знаком. Приятно, что победили со счетом 8:1. Приятно, что тренеры дали возможность поиграть всем ребятам и все получили свое игровое время. Радостно, что удалось выиграть.

– Вы впервые поехали с основной командой на сборы. Как проходит этот этап?

– Прекрасно. Очень рад, что получил такую надежду, возможность попробовать свои силы в первой команде. Очень этого ждал. Во время зимнего отпуска старался немного себя «подтянуть», привести в форму, чтобы хорошо войти в этот зимний сбор. Спасибо тренеру, буду стараться демонстрировать лучшую игру, чтобы остаться в основной команде.

– Для вас это был уже второй контрольный матч, чувствуете ли между ними разницу? Стали увереннее?

– Конечно, во время первого матча я еще был не таким уверенным, еще мало коммуницировал с ребятами, прошло время, получил и поддержку от ребят, и немного, как говорится, «подтолкнули» на тренировке. А во втором матче уже чувствовал себя намного увереннее.

– Кто помогает вам адаптироваться в первой команде – молодые ребята или более опытные?

– Конечно, молодые, которые уже получили здесь какие-то свои минуты. Те, кто уже здесь провел много времени, тоже поддерживают. Что касается старших, кто-то «подтолкнул», а кто-то поддерживает, не буду говорить кто именно, пусть это останется на тренировочном поле (улыбается).