Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет

Бриан Мбемо установил уникальное достижение, став первым за последние 13 лет футболистом «МЮ», который сумел поразить ворота «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в своем дебютном сезоне АПЛ за клуб.

В минувшее воскресенье форвард отличился в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:2). Ранее нападающий забил «Манчестер Сити» (2:0), а в октябре записал на свой счет взятие ворот в игре с «Ливерпулем» (2:1).

Последним игроком «красных дьяволов», забивавшим всем трем вышеупомянутым топ-клубам в рамках одного розыгрыша Премьер-лиги, был Маркус Рэшфорд в сезоне-2022/23. Однако именно в дебютный год в составе «Манчестер Юнайтед» подобный результат не покорялся никому со времен Робина ван Перси в сезоне-2012/13.