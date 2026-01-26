Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Англия
26 января 2026, 04:23 |
163
0

Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет

Нападающий МЮ установил уникальный рекорд в Премьер-лиге

26 января 2026, 04:23 |
163
0
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Бриан Мбемо установил уникальное достижение, став первым за последние 13 лет футболистом «МЮ», который сумел поразить ворота «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в своем дебютном сезоне АПЛ за клуб.

В минувшее воскресенье форвард отличился в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:2). Ранее нападающий забил «Манчестер Сити» (2:0), а в октябре записал на свой счет взятие ворот в игре с «Ливерпулем» (2:1).

Последним игроком «красных дьяволов», забивавшим всем трем вышеупомянутым топ-клубам в рамках одного розыгрыша Премьер-лиги, был Маркус Рэшфорд в сезоне-2022/23. Однако именно в дебютный год в составе «Манчестер Юнайтед» подобный результат не покорялся никому со времен Робина ван Перси в сезоне-2012/13.

По теме:
18-летний Эстевао повторил уникальное достижение 1993 года в Челси
Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ
Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба
Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон Ливерпуль Робин ван Перси Маркус Рэшфорд
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25 января 2026, 19:51 28
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25 января 2026, 07:00 3
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения

Хегай считает, что Владимир может сразиться с Дюбуа

Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Футбол | 26.01.2026, 04:32
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 25.01.2026, 21:22
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 5
Футбол
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
24.01.2026, 01:32
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 7
Бокс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем