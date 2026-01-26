Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба
Англия
26 января 2026, 03:19 | Обновлено 26 января 2026, 03:20
Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба

Кин выразил скепсис по поводу перспектив Майкла

Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил скепсис относительно перспектив Майкла Каррика на посту главного тренера команды.

В стартовых поединках под началом Каррика «красные дьяволы» одолели «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0), что позволило коллективу переместиться на четвертую строчку в таблице АПЛ.

– Даже при условии, что «Юнайтед» добьется побед во всех матчах до конца чемпионата, я бы не стал утверждать его на этой должности. У меня по-прежнему нет уверенности в том, что он является подходящей фигурой для такой роли. Однозначно нет.

Беря во внимание масштаб клуба и те вызовы, которые возникнут в ближайшие годы, команде необходим специалист, способный вернуть «Юнайтед» к борьбе за чемпионство.

Неужели кто–то всерьез полагает, что Майкл Каррик приведет команду к титулам? Для меня этого аргумента недостаточно. Я не вижу в нем того человека, который обеспечит клубу новые трофеи, – подчеркнул Кин.

Рой Кин Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
