Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба

Легендарный экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил скепсис относительно перспектив Майкла Каррика на посту главного тренера команды.

В стартовых поединках под началом Каррика «красные дьяволы» одолели «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0), что позволило коллективу переместиться на четвертую строчку в таблице АПЛ.

– Даже при условии, что «Юнайтед» добьется побед во всех матчах до конца чемпионата, я бы не стал утверждать его на этой должности. У меня по-прежнему нет уверенности в том, что он является подходящей фигурой для такой роли. Однозначно нет.

Беря во внимание масштаб клуба и те вызовы, которые возникнут в ближайшие годы, команде необходим специалист, способный вернуть «Юнайтед» к борьбе за чемпионство.

Неужели кто–то всерьез полагает, что Майкл Каррик приведет команду к титулам? Для меня этого аргумента недостаточно. Я не вижу в нем того человека, который обеспечит клубу новые трофеи, – подчеркнул Кин.