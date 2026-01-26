Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед
Англия
26 января 2026, 02:33 |
140
0

Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед

Форвард МЮ после триумфа в поединке против Арсенала поделился мнением об изменениях в клубе

26 января 2026, 02:33 |
140
0
Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья после триумфа в поединке 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2) поделился мнением о переменах, которые привнес в коллектив новый рулевой Майкл Каррик.

– Он прекрасно осознает, что значит защищать цвета этого клуба, ведь он провел здесь долгие годы в качестве игрока. Каррик искренне предан Манчестеру и «МЮ», он тонко чувствует ожидания фанатов.

Майкл постоянно акцентирует на этом наше внимание. Ему удалось убедить нас принять текущее положение дел и сплотиться под лозунгом: «Все против нас». Полагаю, именно благодаря этому мы стали ощущать себя единым целым, – цитирует Кунью ресурс BBC.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед», имея в активе 38 баллов, занимает четвертую позицию в табели о рангах чемпионата Англии.

По теме:
Эвертон – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда МЮ раскритиковала перспективы Каррика на посту тренера клуба
Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ
Манчестер Юнайтед Матеус Кунья Майкл Каррик Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 30
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
Футбол | 26 января 2026, 01:03 0
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом

Бруклин Бекхэм так и не смог оправдать футбольные ожидания всего мира

Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Футбол | 25.01.2026, 18:37
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 5
Футбол
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
24.01.2026, 01:32
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем