Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед
Форвард МЮ после триумфа в поединке против Арсенала поделился мнением об изменениях в клубе
Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья после триумфа в поединке 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2) поделился мнением о переменах, которые привнес в коллектив новый рулевой Майкл Каррик.
– Он прекрасно осознает, что значит защищать цвета этого клуба, ведь он провел здесь долгие годы в качестве игрока. Каррик искренне предан Манчестеру и «МЮ», он тонко чувствует ожидания фанатов.
Майкл постоянно акцентирует на этом наше внимание. Ему удалось убедить нас принять текущее положение дел и сплотиться под лозунгом: «Все против нас». Полагаю, именно благодаря этому мы стали ощущать себя единым целым, – цитирует Кунью ресурс BBC.
На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед», имея в активе 38 баллов, занимает четвертую позицию в табели о рангах чемпионата Англии.
