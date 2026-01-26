Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья после триумфа в поединке 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2) поделился мнением о переменах, которые привнес в коллектив новый рулевой Майкл Каррик.

– Он прекрасно осознает, что значит защищать цвета этого клуба, ведь он провел здесь долгие годы в качестве игрока. Каррик искренне предан Манчестеру и «МЮ», он тонко чувствует ожидания фанатов.

Майкл постоянно акцентирует на этом наше внимание. Ему удалось убедить нас принять текущее положение дел и сплотиться под лозунгом: «Все против нас». Полагаю, именно благодаря этому мы стали ощущать себя единым целым, – цитирует Кунью ресурс BBC.