Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нани объяснил, почему продолжит карьеру в Казахстане
Другие новости
26 января 2026, 01:27 | Обновлено 26 января 2026, 01:30
69
0

Нани объяснил, почему продолжит карьеру в Казахстане

Бывшая звезда МЮ будет играть за Актобе

26 января 2026, 01:27 | Обновлено 26 января 2026, 01:30
69
0
Нани объяснил, почему продолжит карьеру в Казахстане
ФК Актобе. Нани

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани поделился эмоциями после подписания контракта с «Актобе». 39-летний португалец заключил трудовое соглашение с представителем чемпионата Казахстана сроком до завершения текущего года.

– Я искренне рад стать частью «Актобе» и горю желанием помочь развитию этого клуба и всего казахстанского футбола. Выражаю благодарность владельцу команды Нурлану Артыкбаеву, председателю правления Арману Оспанову и акиму области Асхату Шахарову за теплый прием и оказанную поддержку.

На меня произвела сильное впечатление стратегия развития клуба. Я приложу все усилия, чтобы вместе с командой достичь новых вершин как на внутренней арене, так и на международном уровне! – написал Нани в социальной сети X.

По теме:
Артета назвал ключевую ошибку Арсенала в матче с МЮ
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
Мбемо повторил бомбардирское достижение Решфорда в сезоне 2022/23
Луиш Нани Манчестер Юнайтед Актобе чемпионат Казахстана по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25 января 2026, 11:01 9
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву

Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
Футбол | 26 января 2026, 01:02 0
Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет

За Ярмолюком следит «Манчестер Юнайтед»

Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25.01.2026, 18:49
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25.01.2026, 07:00
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
24.01.2026, 01:32
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем