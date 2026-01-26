Нани объяснил, почему продолжит карьеру в Казахстане

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани поделился эмоциями после подписания контракта с «Актобе». 39-летний португалец заключил трудовое соглашение с представителем чемпионата Казахстана сроком до завершения текущего года.

– Я искренне рад стать частью «Актобе» и горю желанием помочь развитию этого клуба и всего казахстанского футбола. Выражаю благодарность владельцу команды Нурлану Артыкбаеву, председателю правления Арману Оспанову и акиму области Асхату Шахарову за теплый прием и оказанную поддержку.

На меня произвела сильное впечатление стратегия развития клуба. Я приложу все усилия, чтобы вместе с командой достичь новых вершин как на внутренней арене, так и на международном уровне! – написал Нани в социальной сети X.