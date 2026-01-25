Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 января 2026, 13:25 | Обновлено 25 января 2026, 14:03
ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе

Португальский вингер присоединился к клубу из Казахстана

ФК Актобе. Нани

Португальский вингер Луиш Нани стал игроком «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

Срок соглашения между 39-летним футболистом и клубом КПЛ рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Луиш Нани повесил бутсы на гвоздь в декабре 2024 года и, несмотря на агрессивную войну, развязанную рф в Украине, отправился играть в российскую медиалигу. До этого крайним его профессиональным клубом была португальская «Эштрела».

Ранее сообщалось о том, что Миралем Пьянич может перебраться в «Актобе».

Даниил Кирияка Источник: ФК Актобе
