ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе
Португальский вингер присоединился к клубу из Казахстана
Португальский вингер Луиш Нани стал игроком «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.
Срок соглашения между 39-летним футболистом и клубом КПЛ рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Луиш Нани повесил бутсы на гвоздь в декабре 2024 года и, несмотря на агрессивную войну, развязанную рф в Украине, отправился играть в российскую медиалигу. До этого крайним его профессиональным клубом была португальская «Эштрела».
Ранее сообщалось о том, что Миралем Пьянич может перебраться в «Актобе».
