Англия
Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ

Бывший капитан канониров усомнился в психологической стойкости команды

Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Патрик Виейра высказал опасения относительно способности «Арсенала» сохранить лидерство в Премьер-лиге после неудачи в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

– Несмотря на преимущество в четыре очка, психологическая устойчивость коллектива вызывает вопросы. Проблема заключается не в самом факте поражения, а в том, как оно произошло. Сака и Троссард создавали недостаточно давления, чтобы всерьез обеспокоить оборону «Юнайтед».

Команде необходим вожак, способный поднять боевой дух. Игрокам важно осознать, что на поле нужно действовать энергичнее и смелее брать на себя риск. У них есть мастерство, однако ощущается нехватка творческой свободы, – подчеркнул бывший полузащитник «канониров» в эфире Sky Sports.

Патрик Виейра Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
