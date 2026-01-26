У кого 7.9? Известна оценка Ярмолюка за матч против Ноттингем Форест

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура АПЛ между лондонским «Брентфордом» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Коммьюнити Стэдиум» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор получил желтую карточку был заменен на 81-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.1.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Ноттингем Форест» Игор Жезус – его гол оценили в 7.9 балла.

Оценки за матч Брентфорд – Ноттингем Форест: