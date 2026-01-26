Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо официально получило деньги за трансфер украинца за границу
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 05:02 |
«Аль-Шабаб» погасил долг киевлянам за Бущана

ФК Динамо. Георгий Бущан

Саудовский «Аль-Шабаб» окончательно закрыл финансовые обязательства перед киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана.

У клуба из Саудовской Аравии было 2 бана, один из которых датирован «04.11». Этот бан касался Динамо в отношении трансфера Георгия Бущана.

Клуб из Саудовской Аравии перечислил два финальных транша в размере 500 и 300 тысяч долларов, полностью выплатив согласованную сумму сделки. Таким образом, трансфер голкипера, который состоялся в январе 2025 года, официально завершен с финансовой стороны.

ФИФА трансферы чемпионат Украины по футболу долги Украинская Премьер-лига Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферный бан
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей!
