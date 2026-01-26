Динамо официально получило деньги за трансфер украинца за границу

Саудовский «Аль-Шабаб» окончательно закрыл финансовые обязательства перед киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана.

У клуба из Саудовской Аравии было 2 бана, один из которых датирован «04.11». Этот бан касался Динамо в отношении трансфера Георгия Бущана.

Клуб из Саудовской Аравии перечислил два финальных транша в размере 500 и 300 тысяч долларов, полностью выплатив согласованную сумму сделки. Таким образом, трансфер голкипера, который состоялся в январе 2025 года, официально завершен с финансовой стороны.