Динамо официально получило деньги за трансфер украинца за границу
«Аль-Шабаб» погасил долг киевлянам за Бущана
Саудовский «Аль-Шабаб» окончательно закрыл финансовые обязательства перед киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана.
У клуба из Саудовской Аравии было 2 бана, один из которых датирован «04.11». Этот бан касался Динамо в отношении трансфера Георгия Бущана.
Клуб из Саудовской Аравии перечислил два финальных транша в размере 500 и 300 тысяч долларов, полностью выплатив согласованную сумму сделки. Таким образом, трансфер голкипера, который состоялся в январе 2025 года, официально завершен с финансовой стороны.
