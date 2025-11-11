ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА наказала известный клуб из-за долга перед Динамо

Саудовский футбольный клуб «Аль-Шабаб» получил трансферный бан от ФИФА из-за задолженности перед киевским «Динамо» за переход экс-голкипера Георгия Бущана.

«ФИФА запретила клубу регистрировать новых игроков из-за невыплаты «Динамо» 500 000 долларов за трансфер Бущана, которая должна была быть осуществлена после подписания контракта. Руководство клуба уже приняло меры для скорейшего погашения долга. После его уплаты ограничение будет снято, и «Аль-Шабаб» сможет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно», — говорится в заявлении клуба.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» в январе из «Динамо» за 3 миллиона евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, однако уже в сентябре вратарь отправился в аренду в «Полесье».