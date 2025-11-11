Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА наказала известный клуб из-за долга перед Динамо
11 ноября 2025, 10:12 |
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА наказала известный клуб из-за долга перед Динамо

«Аль-Шабаб» задолжал сумму киевлянам за Георгия Бущана

ФК Полесье. Георгий Бущан

Саудовский футбольный клуб «Аль-Шабаб» получил трансферный бан от ФИФА из-за задолженности перед киевским «Динамо» за переход экс-голкипера Георгия Бущана.

«ФИФА запретила клубу регистрировать новых игроков из-за невыплаты «Динамо» 500 000 долларов за трансфер Бущана, которая должна была быть осуществлена после подписания контракта. Руководство клуба уже приняло меры для скорейшего погашения долга. После его уплаты ограничение будет снято, и «Аль-Шабаб» сможет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно», — говорится в заявлении клуба.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» в январе из «Динамо» за 3 миллиона евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, однако уже в сентябре вратарь отправился в аренду в «Полесье».

трансферный бан трансферы УПЛ долги Георгий Бущан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
