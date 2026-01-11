МИЧЕЛ: «Этот игрок делает разницу для Жироны, он нам очень нужен»
Тренер похвалил Лемара
Главный тренер «Жироны» Мичел высоко оценил уровень французского футболиста Томми Лемара.
«По моему мнению, Лемар провел очень сильный матч. Из-за травм мы не всегда могли рассчитывать на него, но это игрок, который делает разницу, и он нам очень нужен», – сказал Мичел.
В этом сезоне на счету Лемара 10 матчей и одна результативная передача.
Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду голкипера «Барселоны» немца Марка-Андре тер Штегена.
