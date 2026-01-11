МИЧЕЛ: «Этот игрок делает разницу для Жироны, он нам очень нужен»

Главный тренер «Жироны» Мичел высоко оценил уровень французского футболиста Томми Лемара.

«По моему мнению, Лемар провел очень сильный матч. Из-за травм мы не всегда могли рассчитывать на него, но это игрок, который делает разницу, и он нам очень нужен», – сказал Мичел.

В этом сезоне на счету Лемара 10 матчей и одна результативная передача.

