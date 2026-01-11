Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЧЕЛ: «Этот игрок делает разницу для Жироны, он нам очень нужен»
Испания
МИЧЕЛ: «Этот игрок делает разницу для Жироны, он нам очень нужен»

Тренер похвалил Лемара

МИЧЕЛ: «Этот игрок делает разницу для Жироны, он нам очень нужен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высоко оценил уровень французского футболиста Томми Лемара.

«По моему мнению, Лемар провел очень сильный матч. Из-за травм мы не всегда могли рассчитывать на него, но это игрок, который делает разницу, и он нам очень нужен», – сказал Мичел.

В этом сезоне на счету Лемара 10 матчей и одна результативная передача.

Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном переходе в его команду голкипера «Барселоны» немца Марка-Андре тер Штегена.

Тома Лемар Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Мальорка - Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
