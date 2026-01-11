Бразильский форвард каталонской Барселоны Рафинья поразил ворота Реала в финале Суперкубка Испании.

Рафинья отличился на 36-й минуте поединка, сделав счет 1:0. Тибо Куртуа спасти не сумел. Ассист на Рафинью отдал Фермин Лопес.

Для Рафиньи этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Суперкубка Испании. В полуфинале турнира он оформил дубль в ворота Атлетика Бильбао.

Барселона и Реал начали встречу 11 января в 21:00 по Киеву на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия.

❗️ ВИДЕО. Рафинья вывел Барсу вперед в финале Суперкубка Испании против Реала