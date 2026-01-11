ВИДЕО. Рафинья вывел Барсу вперед в финале Суперкубка Испании против Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Испании
11 января 2026, 21:43 | Обновлено 11 января 2026, 22:53
Бразилец поразил ворота Тибо Куртуа на 36-й минуте Эль Класико, 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард каталонской Барселоны Рафинья поразил ворота Реала в финале Суперкубка Испании.

Рафинья отличился на 36-й минуте поединка, сделав счет 1:0. Тибо Куртуа спасти не сумел. Ассист на Рафинью отдал Фермин Лопес.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Для Рафиньи этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Суперкубка Испании. В полуфинале турнира он оформил дубль в ворота Атлетика Бильбао.

Барселона и Реал начали встречу 11 января в 21:00 по Киеву на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия.

По теме:
ВИДЕО. Как Рафинья оформил дубль Реалу и сделал счет 3:2 в пользу Барселоны
Винисиус повторил рекорд Реала по результативным действиям в финалах
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после безумного тайма в Эль Классико
Рафинья Диас Барселона Барселона - Реал Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид
