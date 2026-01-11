Габриэл Мартинелли стал лучшим бомбардиром Арсенала в сезоне 2025/26
Произошло это благодаря хет-трику бразильца в Кубке Англии
Бразильский нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Случилось это после первого хет-трика бразильца за «канониров» в его 249-м матче за клуб, а именно в поединке 1/32 финала Кубка Англии против Портсмута.
Теперь в активе Габриэла Мартинелли 9 голов в сезоне 2025/26, что на 2 больше, чем у Леандро Троссара, Виктора Дьекереша и Букайо Сака (по 7).
Лучшие бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
- 7 – Виктор Дьекереш (Швеция)
- 7 – Букайо Сака (Англия)
- 5 – Эберечи Эзе (Англия)
- 5 – Микель Мерино (Испания)
- 4 – Габриэл (Бразилия)
- 4 – Деклан Райс (Англия)
- 3 – Нони Мадуэке (Англия)
- 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
Arsenal's top goalscorers across all competitions this season. ⚽️— Squawka (@Squawka) January 11, 2026
Martinelli moves top after his hat-trick. 🎩 https://t.co/IDPx30vWgf pic.twitter.com/Rx0K6nq3bp
