  Габриэл Мартинелли стал лучшим бомбардиром Арсенала в сезоне 2025/26
Кубок Англии
11 января 2026, 22:54 | Обновлено 11 января 2026, 22:55
192
0

Габриэл Мартинелли стал лучшим бомбардиром Арсенала в сезоне 2025/26

Произошло это благодаря хет-трику бразильца в Кубке Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Бразильский нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Случилось это после первого хет-трика бразильца за «канониров» в его 249-м матче за клуб, а именно в поединке 1/32 финала Кубка Англии против Портсмута.

Теперь в активе Габриэла Мартинелли 9 голов в сезоне 2025/26, что на 2 больше, чем у Леандро Троссара, Виктора Дьекереша и Букайо Сака (по 7).

Лучшие бомбардиры Арсенала в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 9 – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 7 – Леандро Троссар (Бельгия)
  • 7 – Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 7 – Букайо Сака (Англия)
  • 5 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 5 – Микель Мерино (Испания)
  • 4 – Габриэл (Бразилия)
  • 4 – Деклан Райс (Англия)
  • 3 – Нони Мадуэке (Англия)
  • 3 – Юрриен Тимбер (Нидерланды)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
