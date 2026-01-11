Хет-трик Мартинелли. Арсенал стартовал в Кубке Англии с разгрома Портсмута

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Портсмутом» и «Арсеналом».

Игра прошла в Портсмуте на стадионе «Фреттон Парк» и завершилась со счетом 1:4.

Хозяева удивили соперника уже на старте игры. На 3-й минуте счет открыл Бишоп, удачно сыграв на добивании после сейва Кепы. Через 5 минут Доззел срезал мяч в собственные ворота, сравняв счет.

После этого настал звездный час Мартинелли, который оформил хет-трик и принес своей команде разгромную победу. Счет мог быть еще больше, но Мадуэке не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Кубок Англии. 1/32 финала, 11 января

Портсмут – Арсенал – 1:4

Голы: Бишоп, 3 – Доззел, 8 (автогол) – Мартинелли, 25, 51, 72

Не реализованный пенальти: Мадуэке, 43 (мимо ворот)