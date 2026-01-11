В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Портсмутом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Портсмут

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. За 24 игры Чемпионшипу «синим» удалось набрать 25 зачетных пунктов, благодаря которым они занимают 21-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко, однако у нее есть 2 игры в запасе.

Из Кубка английской лиги «Портсмут» вылетел на стадии 1/64 финала от «Рединга».

Арсенал

А вот «канониры» проводят очень мощный сезон. После 21 раунда Премьер-лиги на их счету есть 49 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. От ближайших конкурентов, «Манчестер Сити» и «Астон Виллы», клуб оторвался уже на 6 баллов. В Кубке английской лиги Арсенал дошел до полуфинала, где встретится с «Челси».

В Лиге чемпионов англичане тоже выглядят великолепно. За 6 туров клубу удалось набрать 18 баллов, благодаря которым он возглавляет турнирную таблицу и уже гарантировал проход в плей-офф.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в 2020 году в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Арсенал».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Арсенала» продолжается уже 8 матчей подряд.

«Портсмут» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 10-х поединков.

«Портсмут» забил всего 21 гол в текущем сезоне Чемпионшипа – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.