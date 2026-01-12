Кубок Англии12 января 2026, 08:34 |
121
0
Портсмут – Арсенал – 1:4. Как Мартинелли оформил хет-трик. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
12 января 2026, 08:34 |
121
0
11 января лондонский Арсенал пробился в 1/16 финала Кубка Англии 2025/26.
Канониры на выезде переиграли команду Портсмут со счетом 4:1.
Хет-трик в составе лондонцев оформил Габриэл Мартиннелли.
Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 11 января
Портсмут – Арсенал – 1:4
Голы: Бишоп, 3 – Доззелл, 8 (автогол), Мартинелли, 25, 51, 72
Видеообзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Чуквунонсо Мадуэке.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Габриэль Жезус.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Чуквунонсо Мадуэке.
8’
ГОЛ ! Автогол забил Andre Dozzell (Портсмут).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Colby Bishop (Портсмут).
