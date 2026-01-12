Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Портсмут
11.01.2026 16:00 – FT 1 : 4
Арсенал
Портсмут – Арсенал – 1:4. Как Мартинелли оформил хет-трик. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

Портсмут – Арсенал – 1:4. Как Мартинелли оформил хет-трик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января лондонский Арсенал пробился в 1/16 финала Кубка Англии 2025/26.

Канониры на выезде переиграли команду Портсмут со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в составе лондонцев оформил Габриэл Мартиннелли.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 11 января

Портсмут – Арсенал – 1:4

Голы: Бишоп, 3 – Доззелл, 8 (автогол), Мартинелли, 25, 51, 72

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Чуквунонсо Мадуэке.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Габриэль Жезус.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Чуквунонсо Мадуэке.
8’
ГОЛ ! Автогол забил Andre Dozzell (Портсмут).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Colby Bishop (Портсмут).
