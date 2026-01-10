11 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Портсмут» и «Арсенал».

Команды проведут поединок в Портсмуте на арене «Фрэттон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба клуба начинают свой путь в Кубке именно с этого этапа, не принимая участия в предыдущих раундах.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция