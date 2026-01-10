Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Портсмут
11.01.2026 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2026, 21:07 | Обновлено 10 января 2026, 21:12
45
0

Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января в 16:00 поединок 1/32 финала английского кубка

10 января 2026, 21:07 | Обновлено 10 января 2026, 21:12
45
0
Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Портсмут» и «Арсенал».

Команды проведут поединок в Портсмуте на арене «Фрэттон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба клуба начинают свой путь в Кубке именно с этого этапа, не принимая участия в предыдущих раундах.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Портсмут – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Портсмут Арсенал Лондон Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 31
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Футбол | 10 января 2026, 14:58 4
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики

Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги

Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Футбол | 10.01.2026, 20:05
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем