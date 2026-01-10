Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января в 16:00 поединок 1/32 финала английского кубка
11 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Портсмут» и «Арсенал».
Команды проведут поединок в Портсмуте на арене «Фрэттон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оба клуба начинают свой путь в Кубке именно с этого этапа, не принимая участия в предыдущих раундах.
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника
Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги