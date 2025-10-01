В Полесье объяснили, зачем подписали Бущана. Есть одна важная миссия
Тренерский штаб «волков» хотел создать конкуренцию во вратарской линии
Менеджер житомирского Полесья Александр Денисов рассказал, зачем «волки» подписали голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана
– Почему «Полесье» подписало Бущана?
– Это, в определенном смысле, нормальное давление на это звено. Это почувствовал президент клуба, который очень быстро принял решение по Георгию Бущану – и его взяли в аренду до конца сезона, – сказал Денисов.
В чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского «Динамо», где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубком Украины.
В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.
Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.
