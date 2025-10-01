В Полесье объяснили, зачем подписали Бущана. Есть одна важная миссия

Менеджер житомирского Полесья Александр Денисов рассказал, зачем «волки» подписали голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана

– Почему «Полесье» подписало Бущана?

– Это, в определенном смысле, нормальное давление на это звено. Это почувствовал президент клуба, который очень быстро принял решение по Георгию Бущану – и его взяли в аренду до конца сезона, – сказал Денисов.

В чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского «Динамо», где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубком Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.