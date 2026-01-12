Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Компани набрал с Баварией 126 очков в Бундеслиге в первых 50 матчах
Германия
12 января 2026, 18:31 |
75
0

Компани набрал с Баварией 126 очков в Бундеслиге в первых 50 матчах

Только Гвардиола добыл больше

12 января 2026, 18:31 |
75
0
Компани набрал с Баварией 126 очков в Бундеслиге в первых 50 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Вспомним топ-10 тренеров-рекордсменов Бундеслиги и пятерки сильнейших чемпионатов по количеству очков после стартовых 50 поединков во главе одного клуба

Главный тренер Баварии Венсан Компани набрал в Бундеслиге 126 очков в своих первых 50 матчах во главе мюнхенцев.

Этот результат стал вторым лучшим в истории чемпионата Германии.

Лишь один тренер набирал больше очков в стартовых 50 играх во главе одной команды – испанец Пеп Гвардиола (132, также с Баварией).

Компани стал вторым в данном рейтинге, набрав на 1 очко больше Ганса-Дитера Флика (125, также во главе мюнхенцев).

Тренеры команд с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в Бундеслиге во главе одной команды

  • 132 – Пеп Гвардиола (Бавария)
  • 126 – Венсан Компани (Бавария)
  • 125 – Ганс-Дитер Флик (Бавария)
  • 109 – Хаби Алонсо (Байер)
  • 103 – Удо Латтек (Бавария)
  • 101 – Эдин Терзич (Боруссия Дортмунд)
  • 100 – Гельмут Бентгаус (Штутгарт)
  • 98 – Георг Кнепфле (Кельн)
  • 98 – Эрнст Гаппель (Гамбург)
  • 97 – Паль Черная (Бавария)

Если рассматривать топ-5 европейских чемпионатов в общей сложности, то 126 очков Компани с Баварией – это повторение второго результата, который имел Жозе Моуриньо из Челси (также 126).

Тренеры команд топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в национальном чемпионате во главе одной команды

  • 132 – Пеп Гвардиола (Бавария)
  • 126 – Венсан Компани (Бавария)
  • 126 – Жозе Моуриньо (Челси)
  • 125 – Ганс-Дитер Флик (Бавария)
  • 125 – Мигель Муньос (Реал)
  • 125 – Зинедин Зидан (Реал)
  • 123 – Жозе Моуринью (Реал)
  • 119 – Унаи Эмери (ПСЖ)
  • 118 – Томас Тухель (ПСЖ)
  • 118 – Антонио Конте (Челси)
По теме:
Быть уволенным из МЮ и заработать. Суммы компенсации тренерам впечатляют
Виноват Моуриньо. В Португалии назвали причины неудачной игры Судакова
Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал финальные матчи в тренерской карьере
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Венсан Компани Пеп Гвардиола статистика Бавария Ханс-Дитер Флик Хаби Алонсо Жозе Моуриньо
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11 января 2026, 23:35 0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12 января 2026, 14:06 15
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»

Также вторую победу одержал Сергей Соколовский

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Футбол | 12.01.2026, 18:29
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем