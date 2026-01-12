Компани набрал с Баварией 126 очков в Бундеслиге в первых 50 матчах
Только Гвардиола добыл больше
Вспомним топ-10 тренеров-рекордсменов Бундеслиги и пятерки сильнейших чемпионатов по количеству очков после стартовых 50 поединков во главе одного клуба
Главный тренер Баварии Венсан Компани набрал в Бундеслиге 126 очков в своих первых 50 матчах во главе мюнхенцев.
Этот результат стал вторым лучшим в истории чемпионата Германии.
Лишь один тренер набирал больше очков в стартовых 50 играх во главе одной команды – испанец Пеп Гвардиола (132, также с Баварией).
Компани стал вторым в данном рейтинге, набрав на 1 очко больше Ганса-Дитера Флика (125, также во главе мюнхенцев).
Тренеры команд с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в Бундеслиге во главе одной команды
- 132 – Пеп Гвардиола (Бавария)
- 126 – Венсан Компани (Бавария)
- 125 – Ганс-Дитер Флик (Бавария)
- 109 – Хаби Алонсо (Байер)
- 103 – Удо Латтек (Бавария)
- 101 – Эдин Терзич (Боруссия Дортмунд)
- 100 – Гельмут Бентгаус (Штутгарт)
- 98 – Георг Кнепфле (Кельн)
- 98 – Эрнст Гаппель (Гамбург)
- 97 – Паль Черная (Бавария)
Если рассматривать топ-5 европейских чемпионатов в общей сложности, то 126 очков Компани с Баварией – это повторение второго результата, который имел Жозе Моуриньо из Челси (также 126).
Тренеры команд топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в национальном чемпионате во главе одной команды
- 132 – Пеп Гвардиола (Бавария)
- 126 – Венсан Компани (Бавария)
- 126 – Жозе Моуриньо (Челси)
- 125 – Ганс-Дитер Флик (Бавария)
- 125 – Мигель Муньос (Реал)
- 125 – Зинедин Зидан (Реал)
- 123 – Жозе Моуринью (Реал)
- 119 – Унаи Эмери (ПСЖ)
- 118 – Томас Тухель (ПСЖ)
- 118 – Антонио Конте (Челси)
