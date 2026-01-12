Компани набрал с Баварией 126 очков в Бундеслиге в первых 50 матчах

Вспомним топ-10 тренеров-рекордсменов Бундеслиги и пятерки сильнейших чемпионатов по количеству очков после стартовых 50 поединков во главе одного клуба

Главный тренер Баварии Венсан Компани набрал в Бундеслиге 126 очков в своих первых 50 матчах во главе мюнхенцев.

Этот результат стал вторым лучшим в истории чемпионата Германии.

Лишь один тренер набирал больше очков в стартовых 50 играх во главе одной команды – испанец Пеп Гвардиола (132, также с Баварией).

Компани стал вторым в данном рейтинге, набрав на 1 очко больше Ганса-Дитера Флика (125, также во главе мюнхенцев).

Тренеры команд с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в Бундеслиге во главе одной команды

132 – Пеп Гвардиола (Бавария)

126 – Венсан Компани (Бавария)

125 – Ганс-Дитер Флик (Бавария)

109 – Хаби Алонсо (Байер)

103 – Удо Латтек (Бавария)

101 – Эдин Терзич (Боруссия Дортмунд)

100 – Гельмут Бентгаус (Штутгарт)

98 – Георг Кнепфле (Кельн)

98 – Эрнст Гаппель (Гамбург)

97 – Паль Черная (Бавария)

Если рассматривать топ-5 европейских чемпионатов в общей сложности, то 126 очков Компани с Баварией – это повторение второго результата, который имел Жозе Моуриньо из Челси (также 126).

Тренеры команд топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков после первых 50 сыгранных матчей в национальном чемпионате во главе одной команды