  4. МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Англия
12 января 2026, 18:44 | Обновлено 12 января 2026, 18:51
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити

Каррик снова будет работать в Манчестер Юнайтед

МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Майкл Каррик

По информации инсайдера Фабрицио Романо и известного журналиста Бен Джейкобса, Манчестер Юнайтед и Майкл Каррик согласовали условия контракта.

Бывший игрок МЮ, который уже работал с командой в 2021 году, будет тренером Манчестер Юнайтед на временной основе до конца нынешнего сезона.

О контракте могут объявить уже во вторник, а первым матчем после назначения станет дерби против Манчестер Сити в субботу в АПЛ.

Каррик последние сезоны работал с Миддлсбро, однако задачу вывести команду в АПЛ решить не сумел.

Сообщается, что вернуться в МЮ был готов Оле-Гуннар Сульшер, но клуб предпочел вариант с Карриком.

