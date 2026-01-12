Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 18:29
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава

Антон Салабай остается в Ковалевке

ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
ФК Колос

«Колос» объявил в клубных соцсетях о продлении контракта с Антоном Салабаем.

Новый договор с 23-летним футболистом рассчитан до 2028 года.

Салабай – воспитанник Академии ФК «Колос», который прошел путь от юношеских команд Колос U-17, U-19, U-21 до основной команды.

В текущем сезоне Антон сыграл 12 матчей за ковалевцев, в которых не отмечался результативными действиями.

«Колос» завершил первую часть сезона УПЛ на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

Ранее сообщалось, что «Колос» вышел из отпуска и отправился на сбор в Турцию.

Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Антон Салабай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Колос Ковалевка
