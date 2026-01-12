Украина. Премьер лига12 января 2026, 18:08 |
Колос вышел из отпуска. Команда отправилась на сбор в Турцию
Учебно-тренировочный сбор Колос проведет в турецком Белеке
В понедельник, 12 января, главная команда ФК «Колос» вышла из отпуска и сразу отправилась на учебно-тренировочный сбор. Делегация «Колоса» выехала автобусом в Варшаву, а оттуда вылетит в Турцию.
«Колос» планирует провести восемь контрольных матчей. Первый из них состоится 21 января.
Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:
- 21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)
- 24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)
- 30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)
- 31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)
- 07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)
- 07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)
- 11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)
- 11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)
Первую часть чемпионата подопечные Руслана Костышина завершили на шестом месте. В 16 матчах «Колос» набрал 25 очков.
