Колос вышел из отпуска. Команда отправилась на сбор в Турцию

В понедельник, 12 января, главная команда ФК «Колос» вышла из отпуска и сразу отправилась на учебно-тренировочный сбор. Делегация «Колоса» выехала автобусом в Варшаву, а оттуда вылетит в Турцию.

«Колос» планирует провести восемь контрольных матчей. Первый из них состоится 21 января.

Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:

21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)

24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)

30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)

31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)

07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)

07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)

11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)

11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)

Первую часть чемпионата подопечные Руслана Костышина завершили на шестом месте. В 16 матчах «Колос» набрал 25 очков.