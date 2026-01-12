Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Колос вышел из отпуска. Команда отправилась на сбор в Турцию

Учебно-тренировочный сбор Колос проведет в турецком Белеке

ФК Колос

В понедельник, 12 января, главная команда ФК «Колос» вышла из отпуска и сразу отправилась на учебно-тренировочный сбор. Делегация «Колоса» выехала автобусом в Варшаву, а оттуда вылетит в Турцию.

«Колос» планирует провести восемь контрольных матчей. Первый из них состоится 21 января.

Календарь контрольных матчей «Колоса» на турецком сборе:

  • 21.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Висла Краков (Польша)
  • 24.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Градец-Кралове (Чехия)
  • 30.01.26, 11:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Приштина (Косово)
  • 31.01.26, 11:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – Локомотив Пловдив (Болгария)
  • 07.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №1)
  • 07.02.26, 17:00, Gloria Sports Arena Belek, Колос – ЛНЗ Черкассы (матч №2)
  • 11.02.26, 17:00, BELEK- ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Дила Гори (Грузия)
  • 11.02.26, 11:00, ANTALYA-TÜRKİYE, Колос – Корвинул (Румыния)

Первую часть чемпионата подопечные Руслана Костышина завершили на шестом месте. В 16 матчах «Колос» набрал 25 очков.

Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
