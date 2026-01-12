Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ламин Ямаль оторвался от Месси после победы Барселоны над Реалом
Испания
12 января 2026, 14:44 |
Ламин Ямаль оторвался от Месси после победы Барселоны над Реалом

Испанский вундеркинд завоевал пятый трофей в возрасте 18 лет и 182 дня

Ламин Ямаль оторвался от Месси после победы Барселоны над Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб завоевал престижный трофей, одолев соперника со счетом 3:2.

Вингер «блаугранас» Ламин Ямаль вышел в стартовом составе и покинул поле на 90+3 минуте, уступив место Рональду Араухо. Испанский вундеркинд завоевал пятый трофей в возрасте 18 лет и 182 дня и еще сильнее оторвался от легендарного Лионеля Месси.

Звездный аргентинец к этому возрасту имел в своем активе два титула – чемпионат Испании (2004/05) и Суперкубок Испании (2005).

18-летний Ямаль дважды становился чемпионом Ла Лиге, дважды побеждал в Суперкубке Испании и один раз в Кубке.

В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Контракт испанского футболиста истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.

Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Ламин Ямаль Лионель Месси Барселона - Реал
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
