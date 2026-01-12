Ламин Ямаль оторвался от Месси после победы Барселоны над Реалом
Испанский вундеркинд завоевал пятый трофей в возрасте 18 лет и 182 дня
В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб завоевал престижный трофей, одолев соперника со счетом 3:2.
Вингер «блаугранас» Ламин Ямаль вышел в стартовом составе и покинул поле на 90+3 минуте, уступив место Рональду Араухо. Испанский вундеркинд завоевал пятый трофей в возрасте 18 лет и 182 дня и еще сильнее оторвался от легендарного Лионеля Месси.
Звездный аргентинец к этому возрасту имел в своем активе два титула – чемпионат Испании (2004/05) и Суперкубок Испании (2005).
18-летний Ямаль дважды становился чемпионом Ла Лиге, дважды побеждал в Суперкубке Испании и один раз в Кубке.
В нынешнем сезоне вингер провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Контракт испанского футболиста истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.
