ОФИЦИАЛЬНО. Специалист, который работал в Шахтере, перешел в Металлист 1925
Заслуженный врач Украины Артур Глущенко возглавил медицинский департамент харьковского клуба
Опытный специалист, заслуженный врач Украины Артур Глущенко официально назначен на должность директора медицинского департамента харьковского «Металлиста 1925». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Родился 8 сентября 1965 года. Получил высшее образование в Донецком государственном медицинском институте.
Артур Леонидович на протяжении 29 лет работал в донецком «Шахтере», где возглавлял медицинскую службу «горняков». С марта 2018 года по июль 2021-го был главным врачом национальной сборной Украины по футболу.
На протяжении своей карьеры проходил стажировку в ведущих европейских клубах, таких как «Интер», «Порту», «Барселона» и «Челси».
«Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет 11 пунктов, однако команда Младена Бартуловича еще не сыграла один матч – против ровенского «Вереса» (не доигран из-за проблем с электроэнергией).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио
Тренер продолжит свою работу