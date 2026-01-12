Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Специалист, который работал в Шахтере, перешел в Металлист 1925
12 января 2026, 13:33 |
ОФИЦИАЛЬНО. Специалист, который работал в Шахтере, перешел в Металлист 1925

Заслуженный врач Украины Артур Глущенко возглавил медицинский департамент харьковского клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Специалист, который работал в Шахтере, перешел в Металлист 1925
ФК Металлист 1925 Харьков. Артур Глущенко

Опытный специалист, заслуженный врач Украины Артур Глущенко официально назначен на должность директора медицинского департамента харьковского «Металлиста 1925». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Родился 8 сентября 1965 года. Получил высшее образование в Донецком государственном медицинском институте.

Артур Леонидович на протяжении 29 лет работал в донецком «Шахтере», где возглавлял медицинскую службу «горняков». С марта 2018 года по июль 2021-го был главным врачом национальной сборной Украины по футболу.

На протяжении своей карьеры проходил стажировку в ведущих европейских клубах, таких как «Интер», «Порту», ​​«Барселона» и «Челси».

«Металлист 1925» набрал 24 балла и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет 11 пунктов, однако команда Младена Бартуловича еще не сыграла один матч – против ровенского «Вереса» (не доигран из-за проблем с электроэнергией).

