Источник: Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы

11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между Барселоной и Реалом. Игра состоялась на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия и завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

После поединка СМИ зафиксировали непонятное поведение французского форварда королевского клуба Килиана Мбаппе.

На видео видно, что звездный футболист с недовольным лицом обращается к своим партнерам по команде. СМИ и пользователи в Twitter утверждают, что игрок приказал «сливочным» не устраивать коридор почета для Барселоны.

ВИДЕО. Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы?