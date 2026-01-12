Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 января 2026, 14:43
3

Источник: Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы

Французский форвард, похоже, расстроился из-за поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между Барселоной и Реалом. Игра состоялась на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия и завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

После поединка СМИ зафиксировали непонятное поведение французского форварда королевского клуба Килиана Мбаппе.

На видео видно, что звездный футболист с недовольным лицом обращается к своим партнерам по команде. СМИ и пользователи в Twitter утверждают, что игрок приказал «сливочным» не устраивать коридор почета для Барселоны.

ВИДЕО. Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы?

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Winner21
Мбаппе наказав?
Как по мне, так это Вселенная наказала недолугих корреспондентов спирт.юа, лишив их разума. Если он там был, конечно.
Систематический клинический бред авторов жёстко указывает на необходимость углубленного профосмотра
kino
Невміє програвати нарциз..
