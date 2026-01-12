Источник: Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы
Французский форвард, похоже, расстроился из-за поражения
11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между Барселоной и Реалом. Игра состоялась на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия и завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев.
После поединка СМИ зафиксировали непонятное поведение французского форварда королевского клуба Килиана Мбаппе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На видео видно, что звездный футболист с недовольным лицом обращается к своим партнерам по команде. СМИ и пользователи в Twitter утверждают, что игрок приказал «сливочным» не устраивать коридор почета для Барселоны.
ВИДЕО. Мбаппе приказал игрокам Реала не устраивать коридор для Барсы?
Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the Champions Guard of Honor. He moved them away.— 10 (@Kylian) January 11, 2026
Madridista. pic.twitter.com/RFhCYHdcI3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яркий момент от украинского игрока
В понедельник, 12 января, подопечные Игоря Костюка прибыли в клинику «Оксфорд Медикал»
Как по мне, так это Вселенная наказала недолугих корреспондентов спирт.юа, лишив их разума. Если он там был, конечно.
Систематический клинический бред авторов жёстко указывает на необходимость углубленного профосмотра