  4. Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 16:01 | Обновлено 12 января 2026, 16:36
Киевляне четко дали понять, что Александр недоступен для трансфера

ФК Динамо. Александр Яцык

Летом 2025 года появилась информация о том, что Металлист 1925 заинтересован в хавбеке киевского Динамо Александре Яцыке.

Тогда менеджмент бело-синих сразу дал понять, что Яцык недоступен для трансфера, что подтвердил вице-президент харьковского клуба Юрий Коротун.

Как стало известно Sport.ua, тогда Металлист 1925 предложил Динамо за Яцыка 3.5 миллиона долларов + бонусы.

Контракт Яцыка с Динамо рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

В сезоне 2025/26 Яцык провел 16 матчей в футболке Динамо во всех турнирах и отметился двумя голами в УПЛ.

Статистика Александра Яцыка за карьеру

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Комментарии 4
