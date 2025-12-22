В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о трансферных планах команды на зимнее окно.

– Стоит ли ждать таких футболистов, как Иван Калюжный и Илья Крупский, которые уже были статусными на уровне УПЛ перед переходом в Металлист 1925?

– Как мне кажется, сейчас не так много именно украинских футболистов такого уровня, которые доступны. Но, по моему мнению, у нас может быть в большей степени усиление иностранными игроками, но мы ищем, смотрим, чтобы не пропустить качественного футболиста с украинского рынка.

– Александр Яцык, Денис Марченко, Александр Сапутин – их связывали с Металлистом 1925. Интересуют ли вас сейчас эти футболисты?

– Сапутин и Марченко – мы подтверждали, что мы были в переговорах летом, а что касается Сапутина, возможно, и зимой прошлого года. Что касается Яцыка, нам всегда нравился этот футболист, но, насколько мне известно, он недоступен.