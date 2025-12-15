Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиск усиления на вратарскую позицию.

В клубе УПЛ обратили внимание на одного из самых стабильных голкиперов Первой лиги. В сфере интересов харьковского клуба оказался 22-летний Илья Ольховый, который защищает цвета тернопольской «Нивы».

Руководство харьковского клуба было готово заплатить за трансфер сумму, близкую к оценочной стоимости игрока на Transfermarkt – 125 тысяч евро. Однако в Тернополе не согласились на предложение, считая своего вратаря значительно более дорогим и рассчитывая как минимум на компенсацию вдвое больше.

В текущем сезоне 2025/26 Ольховой провел 20 матчей во всех турнирах (17 в Первой лиге и 3 игры Кубка), пропустив 20 мячей. При этом 7 поединков он завершил на ноль.