Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 17:46 | Обновлено 15 декабря 2025, 17:55
Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги

Вратарь Илья Ольховый пока что остается в тернопольской Ниве

ФК Нива Тернополь. Илья Ольховый

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиск усиления на вратарскую позицию.

В клубе УПЛ обратили внимание на одного из самых стабильных голкиперов Первой лиги. В сфере интересов харьковского клуба оказался 22-летний Илья Ольховый, который защищает цвета тернопольской «Нивы».

Руководство харьковского клуба было готово заплатить за трансфер сумму, близкую к оценочной стоимости игрока на Transfermarkt – 125 тысяч евро. Однако в Тернополе не согласились на предложение, считая своего вратаря значительно более дорогим и рассчитывая как минимум на компенсацию вдвое больше.

В текущем сезоне 2025/26 Ольховой провел 20 матчей во всех турнирах (17 в Первой лиге и 3 игры Кубка), пропустив 20 мячей. При этом 7 поединков он завершил на ноль.

трансферы Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы УПЛ Илья Ольховый
Николай Степанов Источник: UA-Football
Комментарии
