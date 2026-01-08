Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Сандерленд – 3:0. Первый гол Ярмолюка в АПЛ. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
07.01.2026 21:30 – FT 3 : 0
Сандерленд
Англия
08 января 2026, 10:05 | Обновлено 08 января 2026, 10:24
Брентфорд – Сандерленд – 3:0. Первый гол Ярмолюка в АПЛ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

7 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Сандерленд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра на арене «Brentford Community Stadium» подарила яркие эмоции местным фанатам: их команда разгромила соперника со счетом 3:0.

Дублем в матче отметился бразильский форвард Игорь Тиаго, который вписал свое имя в историю АПЛ – – игрок забил самое большое количество голов за сезон среди бразильцев.

Все 90 минут в составе «Брентфорда» провел украинец Егор Ярмолюк, для которого этот матч стал историческим в карьере. Молодой игрок на 73-й минуте забил свой первый мяч в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:0

Голы: Тиаго, 30, 65, Ярмолюк, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Ярмолюк (Брентфорд), асcист Нэйтан Коллинз.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Кевин Шаде.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Витали Янельт.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Сообщить об ошибке

