7 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Сандерленд».

Игра на арене «Brentford Community Stadium» подарила яркие эмоции местным фанатам: их команда разгромила соперника со счетом 3:0.

Дублем в матче отметился бразильский форвард Игорь Тиаго, который вписал свое имя в историю АПЛ – – игрок забил самое большое количество голов за сезон среди бразильцев.

Все 90 минут в составе «Брентфорда» провел украинец Егор Ярмолюк, для которого этот матч стал историческим в карьере. Молодой игрок на 73-й минуте забил свой первый мяч в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:0

Голы: Тиаго, 30, 65, Ярмолюк, 73

Видео голов и обзор матча