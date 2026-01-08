Брентфорд – Сандерленд – 3:0. Первый гол Ярмолюка в АПЛ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
7 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Сандерленд».
Игра на арене «Brentford Community Stadium» подарила яркие эмоции местным фанатам: их команда разгромила соперника со счетом 3:0.
Дублем в матче отметился бразильский форвард Игорь Тиаго, который вписал свое имя в историю АПЛ – – игрок забил самое большое количество голов за сезон среди бразильцев.
Все 90 минут в составе «Брентфорда» провел украинец Егор Ярмолюк, для которого этот матч стал историческим в карьере. Молодой игрок на 73-й минуте забил свой первый мяч в АПЛ.
Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января
«Брентфорд» – «Сандерленд» – 3:0
Голы: Тиаго, 30, 65, Ярмолюк, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
