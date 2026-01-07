Брентфорд – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 7 января в 21:30 по Киеву
В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Брентфорд
Несмотря на значительные изменения в составе команды летом, сейчас она показывает поистине отличные результаты. За 20 туров Премьер-лиги пчелы получили 30 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 совсем скудное – всего 1 очко.
В Кубке лиги «Брентфорду» удалось дойти до 1/4 финала, где он потерпел поражение от «Манчестер Сити». Выступления в Кубке Англии команда начнет матчем 1/32 финала против Шеффилд Венздей.
Сандерленд
Очень схожие результаты демонстрирует и новичок чемпионата. После 20 игр АПЛ на балансе «Сандерленда» есть 30 очков, благодаря которым он занимает 8 место турнирной таблицы. Расстояние до топ-5 как и в случае с «Брентфордом» совсем скудное.
Из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели в 1/32 финала от «Хаддерсфилда». В Кубке Англии клуб начнет выступления с такой же стадии игрой против «Эвертона».
Личные встречи
Последний раз клубы играли между собой в августе прошлого года в рамках 3-го тура Премьер-лиги. Тогда победу 2:1 одержал «Сандерленд».
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Сандерленда» продолжается уже 5 игр подряд. За это время команда 4 раза сыграла вничью и одержала 1 победу.
- За последние 4 игры «Брентфорд» завоевал 3 победы.
- Только в 1 из последних 7 поединков «Сандерленда» было забито больше 2 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.
21:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 6 января на Sport.ua
Джеффиньо заинтересовал «горняков»