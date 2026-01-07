В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Брентфорд

Несмотря на значительные изменения в составе команды летом, сейчас она показывает поистине отличные результаты. За 20 туров Премьер-лиги пчелы получили 30 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 7-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 совсем скудное – всего 1 очко.

В Кубке лиги «Брентфорду» удалось дойти до 1/4 финала, где он потерпел поражение от «Манчестер Сити». Выступления в Кубке Англии команда начнет матчем 1/32 финала против Шеффилд Венздей.

Сандерленд

Очень схожие результаты демонстрирует и новичок чемпионата. После 20 игр АПЛ на балансе «Сандерленда» есть 30 очков, благодаря которым он занимает 8 место турнирной таблицы. Расстояние до топ-5 как и в случае с «Брентфордом» совсем скудное.

Из Кубка английской лиги «черные коты» вылетели в 1/32 финала от «Хаддерсфилда». В Кубке Англии клуб начнет выступления с такой же стадии игрой против «Эвертона».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в августе прошлого года в рамках 3-го тура Премьер-лиги. Тогда победу 2:1 одержал «Сандерленд».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Сандерленда» продолжается уже 5 игр подряд. За это время команда 4 раза сыграла вничью и одержала 1 победу.

За последние 4 игры «Брентфорд» завоевал 3 победы.

Только в 1 из последних 7 поединков «Сандерленда» было забито больше 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.