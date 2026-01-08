Ярмолюк впервые забил в АПЛ, разгром от Барселоны, Попов продлил контракт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 января.

1A. Ярмолюк забил первый гол! Брентфорд разгромил черных котов

Лондонцы разгромили «Сандерленд»

1B. Все дальше от чемпионства. Ман Сити третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ

Матч против Брайтона завершился со счетом 1:1

2A. Челси потерпел фиаско в матче АПЛ против Фулхэма

В лондонском дерби выиграли синие

2B. Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ

Матч против Бернли завершился со счетом 2:2

3A. Кураж блаугранас. Барселона не оставила шансов Атлетику

Каталонцы вышли в финал Суперкубка Испании

3B. Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги

В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

5, ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменит Росеньора? Страсбург назначил нового тренера

Гари О'Нил возглавил французский клуб

6. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом

Бразильский вингер пролонгировал контракт с клубом

7. Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене

Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии

8. Очередной бой украинского супертяжа под угрозой срыва

Вся подготовка Виктора Выхриста может сойти на нет

9. Отсутствие лидеров, трагедия в норвежской сборной и новые возможности

Анонс первого этапа второго биатлонного триместра олимпийского сезона в Оберхофе

10. Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?

По количеству представителей в УПЛ Венесуэла уступает лишь Бразилии и Грузии