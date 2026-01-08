Ярмолюк впервые забил в АПЛ, разгром от Барселоны, Попов продлил контракт
Главные новости за 7 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 января.
1A. Ярмолюк забил первый гол! Брентфорд разгромил черных котов
Лондонцы разгромили «Сандерленд»
1B. Все дальше от чемпионства. Ман Сити третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ
Матч против Брайтона завершился со счетом 1:1
2A. Челси потерпел фиаско в матче АПЛ против Фулхэма
В лондонском дерби выиграли синие
2B. Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Матч против Бернли завершился со счетом 2:2
3A. Кураж блаугранас. Барселона не оставила шансов Атлетику
Каталонцы вышли в финал Суперкубка Испании
3B. Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага
4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом
5, ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменит Росеньора? Страсбург назначил нового тренера
Гари О'Нил возглавил французский клуб
6. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
Бразильский вингер пролонгировал контракт с клубом
7. Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии
8. Очередной бой украинского супертяжа под угрозой срыва
Вся подготовка Виктора Выхриста может сойти на нет
9. Отсутствие лидеров, трагедия в норвежской сборной и новые возможности
Анонс первого этапа второго биатлонного триместра олимпийского сезона в Оберхофе
10. Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
По количеству представителей в УПЛ Венесуэла уступает лишь Бразилии и Грузии
