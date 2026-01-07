ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменит Росеньора? Страсбург назначил нового тренера

Французский Страсбург официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Я горжусь тем, что присоединился к этому невероятному клубу, и не могу дождаться начала. «Страсбург» имеет уникальную историю, необычайную страсть, большую стойкость и, конечно же, преданных болельщиков, желающих видеть, как эта команда играет в хороший футбол и добивается успеха. У нас есть высококачественный состав и четкие, амбициозные цели на сезон. Мой приоритет – упорно работать с командой и отдать все ради успеха клуба», – сказал коуч.

В должности главного тренера французского клуба английский специалист заменил заменить Лиама Росеньора, возглавившего «Челси».

Последним местом работы Гари О'Нила был «Вулверхэмптон», который он покинул еще в 2024 году. В составе «Страсбурга» выступает украинский фулбек Эдуард Соболь.