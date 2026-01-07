ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом

Бразильский вингер Неймар продлил контракт с «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения рассчитан на один год. Прошлый контракт истек 31 декабря 2025 года. К «Сантосу» Неймар присоединился в январе 2025.

В прошедшем сезоне Неймар провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар перенес операцию.