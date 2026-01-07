Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
Бразилия
07 января 2026, 11:47 | Обновлено 07 января 2026, 13:26
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом

Бразильский вингер вновь продлил контракт с «Сантосом»

07 января 2026, 11:47 | Обновлено 07 января 2026, 13:26
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар продлил контракт с «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения рассчитан на один год. Прошлый контракт истек 31 декабря 2025 года. К «Сантосу» Неймар присоединился в январе 2025.

В прошедшем сезоне Неймар провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар перенес операцию.

По теме:
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы
Сантос чемпионат Бразилии по футболу продление контракта Неймар
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Artem_Ponomar
ну цим вже точно можна сказати що повернення в Європу не буде, хіба що в якийсь середняк під кінець кар'єри
