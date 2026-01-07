ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
Бразильский вингер вновь продлил контракт с «Сантосом»
Бразильский вингер Неймар продлил контракт с «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок нового соглашения рассчитан на один год. Прошлый контракт истек 31 декабря 2025 года. К «Сантосу» Неймар присоединился в январе 2025.
В прошедшем сезоне Неймар провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар перенес операцию.
O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽— Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026
O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!
Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в США
Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву